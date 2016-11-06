Во Львове произошли массовые столкновения между "Правым сектором" и леворадикалами

По предварительной информации, в столкновениях на вул. Железнодорожной принимали участие около 200 человек с обеих сторон, были применены дымовые шашки и петарды, сообщает ZAXID.NET.

Столкновения возникли между представителями «Правого сектора» и активистами леворадикального «Автономного сопротивления». Последние намеревались 6 ноября провести уличный марш в честь Нестора Махно. Накануне суд запретил проведение такого марша.

Как сообщили представители «Автономного сопротивления» в социальных сетях, на социальный центр «Цитадель» напали представители «Правого сектора».

Читайте такжеВ Одессе на Куликовом поле произошла стычка "Правого сектора", антимайдановцев и спецназа (фото, видео)

Вечером 6 ноября активисты "Правого сектора" пришли к социальному центру "Цитадель", где располагается офис анархистов. "Мы все отбили, с нашей стороны нет никаких потерь", - сообщили в соцсетях активисты "Автономного сопротивления".

На видео, которое левые радикалы выложили в Сеть, видно, как они готовятся противостоять своим политическим оппонентам, кричат "Слава Украине!", слышны взрывы петард. Потом приезжает полиция и становится между сторонами.

В полиции изданию ZAXID.NET подтвердили факт массовых беспорядков, в которых приняли участие около 200 человек с обеих сторон. На место происшествия прибыло 10 патрульных экипажей полиции, которым удалось навести порядок – агрессивно настроенные молодые люди с обеих сторон просто разбежались. По данным полиции, раненых в ходе столкновений нет.