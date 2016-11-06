В Мариуполе на железнодорожной станции в одном из вагонов обнаружено 38 тротиловых шашек
22:46, 06 ноября 2016Происшествия
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В Мариуполе во время формирования вагонов к отправке по железной дороге в одном из них был обнаружен мешок, в котором находилось 38 шашек, похожих на тротиловые, и более 1,2 тыс. патронов различного калибра.
В Мариуполе на железнодорожной станции обнаружено 38 тротиловых шашек / mariupol-police.dn.ua
Как сообщили УНИАН в центральном отделе полиции Донецкой области, информация о взрывоопасной находке поступила около 17.30.
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В настоящее время правоохранители продолжают следственные и оперативные действия с целью установления обстоятельств, при которых смертоносные предметы оказались в поезде, и владельца груза.
mariupol-police.dn.ua
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