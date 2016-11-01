В Харькове "скорая" с военными попала в ДТП (фото)
16:20, 01 ноября 2016Происшествия
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ДТП с участием автомобиля скорой помощи и Volkswagen произошло сегодня, 1 ноября, около 11.00 на пр. Московском в Харькове, в районе станции метро "Тракторный завод".
Авария произошла в районе станции ХТЗ / sq.com.ua
Об этом сообщает sq.com.ua со ссылкой на очевидцев.
На фотографиях, выложенных свидетелями аварии, видно, что "скорая" двигалась по встречной полосе.
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В результате ДТП пострадали медики из "скорой".
Подробности аварии выясняются.
Фото: sq.com.ua
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