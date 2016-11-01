В Харькове "скорая" с военными попала в ДТП (фото)

ДТП с участием автомобиля скорой помощи и Volkswagen произошло сегодня, 1 ноября, около 11.00 на пр. Московском в Харькове, в районе станции метро "Тракторный завод".

Об этом сообщает sq.com.ua со ссылкой на очевидцев. На фотографиях, выложенных свидетелями аварии, видно, что "скорая" двигалась по встречной полосе. Читайте такжеВ Харькове появилась новая площадка для выгула собак В результате ДТП пострадали медики из "скорой". Подробности аварии выясняются.

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