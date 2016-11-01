Смертельное ДТП в Одесской области: грузовики столкнулись на трассе "Одесса – Рени"

В Одесской области два грузовика столкнулись на трассе «Одесса-Рени» в районе Сараты, сообщает местное издание «Бессарабия Информ».

Отмечается, что водители обоих транспортных средств погибли, еще двое человек получили травмы.

По словам очевидцев, малотонажний грузовой автомобиль неустановленной марки загружен картофелем двигался со стороны Одессы. Фура IVECO порожняком ехала со стороны Сараты. По предварительным данным, водитель автомобиля IVECO уснул за рулем и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение.

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Также в каждом из грузовиков было по пассажиру, которые получили серьезные травмы и сейчас находятся в реанимации.

Ночью сотрудники полиции оцепили место происшествия, в следствии чего на трассе образовалась многокилометровая пробка, которую водители вынуждены были объезжать по полям.

Ранее, в Одесской области в ДТП с участием футбольной команды погиб человек. Водитель легкового авто не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, врезался в микроавтобус.

Авария произошла в Белгород-Днестровском районе, на 57-м километре трассы Одесса - Рени.

«Около 15:00 столкнулись микроавтобус Mersedes Sprinter и легковушка Daewoo Lanos. По имеющейся предварительной информации, водитель легкового авто не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, врезался в микроавтобус», - сказали в полиции.