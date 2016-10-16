На Одесщине в ДТП с участием футбольной команды погиб человек

Как сообщили УНИАН в Национальной полиции Одесской области, авария произошла в Белгород-Днестровском районе, на 57-м километре трассы Одесса - Рени.

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«Около 15:00 столкнулись микроавтобус Mersedes Sprinter и легковушка Daewoo Lanos. По имеющейся предварительной информации, водитель легкового авто не справился с управлением и, выехав на встречную полосу движения, врезался в микроавтобус», - сказали в полиции.

По словам очевидцев, после столкновения Daewoo Lanos загорелся, пламя тушили подоспевшие водители других автомобилей, которые двигались в это время по трассе. Им удалось не только ликвидировать пожар, но и вытащить из салона мужчину, который сидел за рулем. Однако спасти его не удалось – от полученных травм он скончался на месте.

Как выяснилось, в микроавтобусе Mersedes Sprinter ехала футбольная команда «Николаевка-Новороссийская» из Саратского района Одесской области. Никто из спортсменов серьезно не пострадал.

«Сейчас на месте ДТП работают следователи, выясняются все обстоятельства происшествия», - уточнили в полиции.