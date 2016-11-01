Автомобиль из кортежа вице-президента США попал в масштабное ДТП

Он столкнулся с тремя другими автомобилями, сам Байден ехал в другом авто, поэтому не пострадал, передает ABC News.

Инцидент произошел в понедельник, 31 октября. В результате аварии один человек был госпитализирован с неопасными для жизни травмами.

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У Байдена подтвердили, что вице-президент не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина. Отмечается, что водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с BMW.

Самого главы Кремля, как сообщили российские СМИ, в этот момент в машине не было.