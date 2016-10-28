В Одессе правоохранители с применением оружия задержали мужчину, изъяв у него два пистолета

В Одессе правоохранители задержали молодого мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, подозреваемого задержали вечером 27 октября в Приморском районе сотрудники местной прокуратуры №3 и полиции.

«24-летнего одессита разоблачили в Приморском районе и изъяли у него две единицы огнестрельного оружия марки «ПМ», оборудованных креплением для применения устройства для бесшумной стрельбы. Во время задержания на улице Посмитного злоумышленник оказал сопротивление», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый стрелял в сторону правоохранителей, которые, в свою очередь, произвели выстрелы в воздух. По данным пресс-службы, пострадавших нет.

В ходе обыска по месту проживания подозреваемого следователи обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, в частности, пистолет «Макаров» (ПМ), запчасти к нему и пр.

Одесская местная прокуратура №3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, сбыт огнестрельного оружия).