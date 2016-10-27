В Харькове задержали подозреваемых в убийстве двух ученых

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области со ссылкой на заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области Олега Лобунца, на этой неделе полицейские и работники прокуратуры разоблачили троих подозреваемых в убийстве 58-летнего профессора и его 35-летнего сына, который работал лаборантом в научном учреждении.

"Во время оперативно-розыскных действий сотрудники полиции вышли на след злоумышленников – 20 и 23-летних парней и 54-летнюю женщину. Установлено, что женщина была ранее знакома со старшим погибшим и бывала у него дома. Она знала, что у мужчины в квартире могут находиться немалые деньги", - отметил Лобунец.

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Он подчеркнул, что вместе с 23-летним сожителем был разработан план, на то время - разбойное нападение. Для воплощения замысла задействовали и 20-летнего знакомого молодого человека. Планировалось, что женщина «пожалует» в гости к мужчине и через некоторое время уйдет, не закрыв дверь. В это время молодые люди должны были зайти в дом и напасть на владельца.

В день совершения преступления молодые люди в масках, у одного из них был при себе пистолет, ворвались в квартиру, связали хозяина скотчем, начали бить и требовать деньги. Во время стычки один из нападавших схватил мужчину за шею и задушил. Когда из другой комнаты выбежал сын погибшего, снова началась драка, во время которой сына также связали и задушили.

После содеянного злоумышленники нашли в квартире и забрали 8 тыс. долл., ноутбук и телефон.

Уголовное производство открыто по п.6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, тела погибших сотрудников Харьковского физико-технического института нашли 3 октября в одной из квартир на улице Гацева в Харькове.