Путин о якобы гибели российских военных в Крыму: "Мы мимо такого проходить не будем"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Хочу отметить и думаю, что в средствах информации это есть, с российской стороны есть потери, убиты двое военнослужащих. Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить не будем», - заявил Путин.

«Судя по всему, те люди, которые захватили власть в свои руки в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо поиска тех самых компромиссов, о чем мы говорили применительно к нагорно-карабахскому урегулированию, вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора», - заявил Путин.

По его словам, Кремль в этом ключе рассматривает покушение на руководителя «Луганской области, вот теперь попытка на территорию Крыма».

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«Попытка спровоцировать всплеск насилия, спровоцировать конфликт — это ничто иное, как желание увести внимание общественности страны от тех людей, которые захватили власть в Киеве, продолжают грабить свой собственный народ для того, чтобы как можно дольше удержаться у этой власти и создать условия для дальнейшего грабежа своих граждан», - сказал Путин.

Он заявил, что «это очень опасная игра», и Россия примет меры по обеспечению безопасности.

«Мы, конечно, сделаем все для того, чтобы обеспечить безопасность объектов инфраструктуры, граждан, примем дополнительные меры по обеспечению безопасности, причем это будут серьезные дополнительные меры - и технические, и не только», - подчеркнул Путин.

Он заявил, что это «глупая акция», потому что «невозможно положительно повлиять на людей, проживающих в Крыму, таким способом, а преступная, потому что люди могли погибнуть».

«Но я думаю, что на самом деле ситуация еще тревожнее, потому что никакого другого смысла проведения таких акций, кроме отвлечения внимания собственного народа от бедственного положения экономики, от бедственного положения значительного числа граждан своей страны, никакого другого смысла нет», - заявил Путин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение в Крыму террористических актов, якобы подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

При этом в ФСБ заявили о гибели двух российских военных при задержании «украинских диверсантов».