В Одессе задержан серийный грабитель

В Одессе задержан мужчина, совершивший более 20 грабежей.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, работники Шевченковского отделения полиции задержали 38-летнего ранее судимого мужчину, который за последние 2 месяца совершил на территории города Одессы более 20-ти уличных грабежей.

В главке отметили, что в дежурную часть полиции стали поступать заявления от одесситов о совершении в отношении них грабежей неизвестным мужчиной. Злоумышленник подходил на улице к своим потенциальным жертвам и рассказывал вымышленную историю о том, что является представителем некого очень состоятельного человека, у сына которого похитили телефон. Поэтому якобы все молодые люди в данном районе должны быть «тщательно проверены». Под предлогом проверки телефона, угрожая физической расправой, злоумышленник отбирал личные вещи (телефоны, ювелирные изделия), в основном у студентов, и бежал с места происшествия.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина без определенного места жительства, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В отношении злоумышленника применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В главке отметили, что имеются подтверждения более 20 грабежей, совершенных подозреваемым.

Проводится расследование по ч.1, 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.