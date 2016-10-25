В Одессе правоохранители пресекли попытку незаконного экспорта орехов

В Одессе правоохранители сегодня, 25 октября, пресекли попытку незаконного экспорта крупной партии орехов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской таможни, ГФС совместно с работниками УСБУ в Одесской области разоблачили компанию, которая пыталась незаконно экспортировать из Украины орехи на пяти большегрузных автомобилях.

В частности, во время таможенного оформления и проверки документов этой компании оказалось, что контракт на экспорт товара был заключен в июле, однако сама компания была создана лишь в сентябре этого года.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по документированию противоправной деятельности. Данное нарушение подпадает под действие статьи 483 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает штраф и конфискацию товара.

Все соответствующие материалы будут переданы в прокуратуру с целью проверки причастности должностных лиц таможни к вышеназванному нарушению.

«Вероятно, что компания хотела избежать возврата валютной выручки в страну от продажи орехов», - отметили в пресс-службе.