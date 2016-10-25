В Харькове судья покончил жизнь самоубийством, прыгнув с балкона 6-го этажа
11:44, 25 октября 2016Происшествия
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В Харькове выбросился с балкона и разбился насмерть судья Апелляционного хозяйственного суда области.
В Харькове судья покончил жизнь самоубийством / hvylya.net
Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах Харькова, тело мужчины обнаружили сегодня, 25 октября, в 6:50 под окнами дома по улице Гарибальди, 8, где он проживал вместе с женой и ребенком.
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По словам собеседника агентства, 60-летний судья выбросился из окна балкона, расположенного на шестом этаже многоэтажки. Мужчина погиб на месте. На данное время известно, что погибший с июля находился на больничном с травмой спины.
Сейчас подробности происшествия выясняются. На месте работают правоохранители.
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