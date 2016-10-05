В Одессе девушка выпала из окна 25-го этажа, полиция подозревает убийство
15:18, 05 октября 2016Происшествия
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В Одессе обнаружили труп молодой женщины, выпавшей из окна 25-го этажа.
Полиция разыскивает двоих парней, которые пришли с девушкой в гостиницу накануне / Фото dumskaya.net
Об этом сообщает Думская.
Инцидент произошел в жилкомплексе «Пальмира» на Генуэзской улице в Аркадии. На 25-м этаже располагается гостиница.
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Девушка разбилась около 4 утра, сообщили местные жители. Тело обнаружила дворник через два часа после происшествия.
Полиция не исключает умышленного убийства: накануне девушка пришла с двумя парнями, которых пока не нашли.
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