В Одессе девушка выпала из окна 25-го этажа, полиция подозревает убийство

Об этом сообщает Думская.

Инцидент произошел в жилкомплексе «Пальмира» на Генуэзской улице в Аркадии. На 25-м этаже располагается гостиница.

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Девушка разбилась около 4 утра, сообщили местные жители. Тело обнаружила дворник через два часа после происшествия.

Полиция не исключает умышленного убийства: накануне девушка пришла с двумя парнями, которых пока не нашли.