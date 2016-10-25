Жуткое ДТП в Киеве: мужчину переехали сразу несколько авто (фото, видео)
10:40, 25 октября 2016Происшествия
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В столице на проспекте Бандеры произошло ДТП, в результате которого погиб человек.
В столице мужчину переехали несколько авто / facebook.com/dtp.kiev.ua
Пешеход неожиданно бросился в поток автомобилей, передает dtp.kiev.ua.
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"Несколько машин переехали тело и поехали на Троещину. Остановился только Chevrolet, в который отбросило погибшего после первого удара о серый внедорожник", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, скорая приехала через три минуты, однако пешеход скончался мгновенно.
В столице мужчину переехали несколько авто / facebook.com/dtp.kiev.ua
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