Жуткое ДТП в Киеве: мужчину переехали сразу несколько авто (фото, видео)

Пешеход неожиданно бросился в поток автомобилей, передает dtp.kiev.ua.

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"Несколько машин переехали тело и поехали на Троещину. Остановился только Chevrolet, в который отбросило погибшего после первого удара о серый внедорожник", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, скорая приехала через три минуты, однако пешеход скончался мгновенно.