В Николаеве полиция выясняет причины гибели фотографа на регате
В Николаеве полиция открыла уголовное производство в связи с возможным нарушением правил безопасности движения водного транспорта, приведшим к гибели известного местного фотографа Юрия Першина, который 8 октября выпал за борт яхты и утонул во время регаты.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции области, производство начато 24 октября, после того, как было найдено и опознано тело фотографа.
Уголовное производство начато по признакам ч.3. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, приведшее к гибели) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Читайте такжеВ Николаеве спасатели обнаружили тело фотографа, 8 октября выпавшего с яхты во время регаты
Тело фотографа направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая, повлекшего гибель мужчины.
Как сообщал УНИАН, 23 октября около 15.15 возле Николаева в Бугском лимане спасатели обнаружили тело фотографа Першина. У погибшего мужчины на шее был фотоаппарат.
8 октября Першин, проводя фотосъемку на борту яхты во время регаты на реке Южный Буг в Николаеве, упал в воду и пропал без вести.
Справка УНИАН. 48-летний Юрий Першин был кандидатом в члены Национального союза фотохудожников Украины, членом народного фотоклуба «Корабел». Фотограф также провел несколько персональных выставок.