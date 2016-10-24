В Николаеве полиция выясняет причины гибели фотографа на регате

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции области, производство начато 24 октября, после того, как было найдено и опознано тело фотографа.

Уголовное производство начато по признакам ч.3. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, приведшее к гибели) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Тело фотографа направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая, повлекшего гибель мужчины.

Как сообщал УНИАН, 23 октября около 15.15 возле Николаева в Бугском лимане спасатели обнаружили тело фотографа Першина. У погибшего мужчины на шее был фотоаппарат.

8 октября Першин, проводя фотосъемку на борту яхты во время регаты на реке Южный Буг в Николаеве, упал в воду и пропал без вести.

Справка УНИАН. 48-летний Юрий Першин был кандидатом в члены Национального союза фотохудожников Украины, членом народного фотоклуба «Корабел». Фотограф также провел несколько персональных выставок.