Во Львове нетрезвый иностранец совершил ДТП и скрылся
Вчера вечером на улице Зеленой Ford Focus столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099 и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Львова.
По словам очевидцев, автомобиль был на иностранной регистрации и, вероятно, за рулем находился нетрезвый водитель, ведь он маневрировал по проезжей части.
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Инспекторы обследовали территорию и обнаружили упомянутый автомобиль на улице Морозной за полчаса после ДТП. Иностранец рассказал, что приехал развлечься во Львов. Сам он учится в Виннице, а живет в городе Ивано-Франковск.
Обследование на состояние опьянения показало результат - 3.22 промилле. На мужчину оформили протокол за совершенное ДТП, за бегство с места аварии и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя эвакуировали на арестплощадку.