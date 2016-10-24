В Киевской области в ДТП погибли водитель и две девушки

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 02.16 на автотрассе Киев-Ковель вблизи поселка Ворзель.

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Установлено, что 42-летний житель пгт Бородянка Киевской области, управляя автомобилем «ЗАЗ-ДЕО», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mercedes-316 под управлением 34-летнего жителя г. Ковель Волынской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «ЗАЗ-ДЕО» и его пассажиры – две 20-летние девушки, от полученных телесных повреждений скончались на месте аварии. Еще два пассажира легковушки, молодые мужчины 29 и 24 лет, каретой скорой помощи доставлены в реанимационное отделение Ирпенской больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.