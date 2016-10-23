В Львове тушат пожар в 3-этажном жилом доме
10:21, 23 октября 2016Происшествия
772
Во Львове продолжается ликвидация пожара в трехэтажном жилом доме по ул. Тарнавского, 24.
Пожар возник в 05.50 в чердачном помещении дома / cv.mns.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар возник сегодня, 23 октября, в 05.50 в чердачном помещении дома.
«Огнем повреждена и уничтожена кровля на площади около 200 кв. м», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Минкульте рассказали, что горело в киевском "Пирогово"
В 06.59 подразделениями ГСЧС пожар локализован, тушение пожара продолжается, отметили в пресс-службе.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter