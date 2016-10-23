В Львове тушат пожар в 3-этажном жилом доме

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар возник сегодня, 23 октября, в 05.50 в чердачном помещении дома.

«Огнем повреждена и уничтожена кровля на площади около 200 кв. м», - говорится в сообщении.

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В 06.59 подразделениями ГСЧС пожар локализован, тушение пожара продолжается, отметили в пресс-службе.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.