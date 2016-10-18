В российском Саратове трамвай за ногу тащил зажатого дверью пассажира (видео)
16:33, 18 октября 2016Происшествия
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В российском Саратове трамвай протащил по земле зажатого дверью 28-летнего мужчину. Пострадавший получил многочисленные травмы.
Трамвай за ногу тащил зажатого дверью пассажира / Скриншот видео
Данное ЧП было снято на видеорегистратор, установленный в проезжавшем мимо автомобиле, сообщает 4vsar.ru.
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По уточненным данным, инцидент произошел накануне.
"Из трамвая на остановке «ДЦ Навигатор» выходил 28-летний гражданин. При этом 44-летняя женщина, управлявшая трамваем, не дождалась выхода всех пассажиров и закрыла дверь. В результате у молодого человека оказалась зажата нога", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в таком положении трамвай не удалось остановить сразу.
В итоге пострадавший получил многочисленные травмы, в частности сочетанную травму. В настоящее время он в сознании, медики оказывают ему необходимую помощь.
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