В российском Саратове трамвай за ногу тащил зажатого дверью пассажира (видео)

Данное ЧП было снято на видеорегистратор, установленный в проезжавшем мимо автомобиле, сообщает 4vsar.ru.

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По уточненным данным, инцидент произошел накануне.

"Из трамвая на остановке «ДЦ Навигатор» выходил 28-летний гражданин. При этом 44-летняя женщина, управлявшая трамваем, не дождалась выхода всех пассажиров и закрыла дверь. В результате у молодого человека оказалась зажата нога", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в таком положении трамвай не удалось остановить сразу.

В итоге пострадавший получил многочисленные травмы, в частности сочетанную травму. В настоящее время он в сознании, медики оказывают ему необходимую помощь.