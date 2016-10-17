В Киевской области в результате ДТП перевернулась маршрутка, есть пострадавшие (фото)
В городе Бровары Киевской области произошла авария, в результате которой перевернулся маршрутный автобус
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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"На перекрестке улиц Гагарина и Киевской столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В результате столкновения маршрутка перевернулась на бок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших нет, но 10 человек получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе полиции Киевской области, авария произошла сегодня около 8.45.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Транспортные средства перемещены на штрафплощадку. Движение транспорта в центре Броваров восстановлено.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).