В Донецкой области мужчина подорвал гранату возле магазина
02:11, 16 октября 2016Происшествия
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В поселке Алексеево-Дружковка Донецкой области мужчина подорвал гранату возле магазина, в результате взрыва пострадали трое людей.
На Донетчине возле магазина взорвана граната: трое раненых / dic.academic.ru
Об этом сообщает ГУ НП в Донецкой области.
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"Неизвестный мужчина бросил гранату в сторону людей, стоявших возле магазина. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями ног, живота и шеи. Среди них есть женщина", - говорится в сообщении.
Подрывник, который, увидев полицию, бросился бежать, задержан и доставлен в отделение полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, 14 октября в Ивано-Франковске недалеко от офиса миссии ОБСЕ ночью взорвали гранату.
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