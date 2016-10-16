В Донецкой области мужчина подорвал гранату возле магазина

Об этом сообщает ГУ НП в Донецкой области.

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"Неизвестный мужчина бросил гранату в сторону людей, стоявших возле магазина. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями ног, живота и шеи. Среди них есть женщина", - говорится в сообщении.

Подрывник, который, увидев полицию, бросился бежать, задержан и доставлен в отделение полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 14 октября в Ивано-Франковске недалеко от офиса миссии ОБСЕ ночью взорвали гранату.