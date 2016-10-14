В Ивано-Франковске неподалеку офиса ОБСЕ взорвали гранату

В Ивано-Франковске недалеко от офиса миссии ОБСЕ ночью взорвали гранату. Как сообщает местное издание “Галка”, взрыв произошел около 1:20 ночи 14 октября.

Читайте такжеВ Киеве во дворе частного дома ночью взорвалась граната

Местные жители услышали взрыв и сообщили об этом в полицию. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный фасад ресторана “Фамилия” и разбитые окружающие окна. Из людей никто не пострадал, сообщили в пресс-службе нацполиции.

Полиция установила, что предположительно взорвалась граната ГРД-5. Открыто уголовное производство по статье 296, ч.4 (заранее спланированное хулиганство, нанесение телесных повреждений или повреждения имущества) и ч1. ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Поиски злоумышленника продолжаются.

Как известно, в этом же здании расположен офис миссии ОБСЕ в Украине. И именно в этом дворе раньше парковались автомобили наблюдателей. В ночь на седьмое сентября неизвестный поджег одну из машин миссии. Виновника пока не нашли.

Правоохранители сейчас эти два инцидента не связывают.