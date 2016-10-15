В Мариуполе вандалы облили краской мурал, подаренный городу полком "Азов" (фото)

15:25, 15 октября 2016
Происшествия
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В Мариуполе акту вандализма подверглось настенное панно, подаренное полком "Азов" городу.

0629.com.ua

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на очевидцев.

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"На этот раз поверх краски, вылитой на образы воинов УПА и "Азова" после восстановления настенной картины украинскими активистами проекта "БУР", панно было разрисовано красной краской", - отметил очевидец.

По информации издания, ранее панно неоднократно подвергалось нападению вандалов.

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