В Польше произошло ДТП с участием украинцев: пострадали 16 человек (фото)

В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше с участием украинского водителя пострадали 16 человек.

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Как передает Польское радио, люди пострадали в результате лобового столкновения микроавтобуса и автомобиля. Авария произошла неподалеку от местности Игнацево в Нижнесилезском воеводстве.

«В полиции сообщили, что гражданин Украины управлял автомобилем марки «Ford Transit» и превысил скорость. На повороте он не справился с управлением и вылетел в кювет», - говорится в сообщении.

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Первый секретарь посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что в результате ДТП пострадали 12 граждан Украины.

По его словам авария произошла примерно в 5:40 утра.

"В результате аварии пострадали 12 граждан Украины, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса, а также двое граждан Польши, которые двигались на легковом автомобиле. Относительно состояния здоровья граждан Украины могу сказать, что угрозы их жизни нет", - сказал он.

Он отметил, что по предварительной информации, авария произошла из-за того, что граждан Украины, который управлял микроавтобусом, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с легковым автомобилем.

Горбань отметил, что в микроавтобусе находились граждане Украины, которые приехали на работу в Польшу.