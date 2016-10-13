В центре Киева на маршруте завтрашнего шествия ко Дню защитника нашли склад с боеприпасами (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Только что в центре столицы, в нежилом помещении по ул. Грушевского, сотрудниками ГУ Нацполиции города Киева и СБУ был обнаружен склад с боеприпасами. В частности, 5 боевых гранат РГД и Ф-1, 1,5 кг тротила и несколько сотен патронов», – написал он.

Шкиряк выразил предположение, что боеприпасы планировали применить вражеские силы во время марша патриотов в День защитника Украины.

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«Вероятно, антигосударственную кровавую диверсию со стороны враждебных сил (российских спецслужб) планировали совершить во время марша патриотов, посвященного Дню Покрова Пресвятой Богородицы – Дню защитника Украины. Тайник террористов находился на маршруте запланированного торжественного шествия. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, выясняются все обстоятельства», – написал он.

Шкиряк также подчеркнул, что, несмотря на это, все торжественные мероприятия пройдут по плану, в соответствии с заявками, поданными организаторами.

Он также подчеркнул, что подразделения МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ будут находиться в состоянии повышенной готовности и немедленно отреагируют на любые вызовы.