Спасатели разобрали завалы разрушенной школы в Василькове

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 23:12 работы по разбору завала завершены. Вывезено около 576 м3 отдельных элементов строительных конструкций», - говорится в сообщении.

Читайте такжеДиректор "обрушенной" школы в Василькове рассказал о возможных причинах разрушения

К аварийно-спасательным работам привлекли 24 единицы техники и 296 человек.

Как сообщал УНИАН, 11 октября около 10 часов в г. Васильков Киевской области в трехэтажном здании средней школы № 6 произошло разрушение фасадной стены (высотой 9 метров и шириной 15 метров), обвал кровли, межэтажного перекрытия, бытовых помещений и коридоров с 1 по 3 этаж.

Жертв и пострадавших нет.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что причиной аварии в школе в Василькове мог старый фундамент или расположенная рядом дождевая канализация.

Здание школы было построено в 1965 году. В школе обучается 659 детей.