В Киеве квартирант-иностранец чуть не зарезал хозяина жилья, после чего сбежал из Украины

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, в Голосеевское управление столичной полиции поступило заявление от 51-летнего киевлянина: он пришел в квартиру, которую сдавал в аренду иностранцу.

В тот день 30-летний квартирант должен был заплатить деньги за месяц проживания, но средств у него не было. После долгой беседы хозяин согласился подождать до вечера.

Вскоре иностранец позвонил к нему и пожаловался на сломанный кондиционер. Таким образом киевлянина заманили в квартиру, где квартирант нанес ему телесные повреждения: злоумышленник сначала ударил его по голове стеклянной бутылкой, а затем пытался зарезать.

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Лишь благодаря ловкости киевлянин отмахнулся от ножа и остался жив, получив незначительные порезы на теле.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские установили, что в тот же день злоумышленник покинул территорию Украины, в связи с чем его объявили в розыск.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 30-летнему иностранцу грозит до 15 лет заключения.