Волна смертельного алкоголя докатилась до Днепропетровщины: один человек умер, еще 7 - в больнице

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

6 октября в селе Катьощине во время реанимационных мероприятий умер человек от отравления самодельным алкоголем. В этот же день в больницу обратилось еще 7 односельчан потерпевшего.

Алкогольные напитки были приобретены у местного жителя, который заказал спиртное в Запорожье для реализации.

Двух продавцов суррогатного алкоголя задержали.

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Как сообщал УНИАН, сейчас на Харьковщине сообщено о подозрении задержанным организатору производства суррогата, трем его пособникам и трем владельцам магазинов, где реализовывался некачественный алкоголь. Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

На Харьковщине в результате отравления суррогатным алкоголем погибли несколько десятков человек. Первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.