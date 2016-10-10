Во Львовской области БМП перевернулась в кювет (фото)

Об этом сообщает на странице Facebook сообщества "Варта1" активист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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"В 10:00, село Городжив, Жовковский район, обнаружен перевернутый БМП", - написал Зинкевич.

По его словам, бойцы ехали на загрузку. Сейчас на месте инцидента находится полиция, которая устанавливает все подробности и причины ДТП.