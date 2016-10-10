В Киеве произошло масштабное ДТП: водитель сбил двух пешеходов и столкнулся с пятью авто

Об этом сообщает портал Dtp.kiev.ua.

Авария произошла на улице Васильковской. По предварительным данным, водитель "Volvo" на переходе сбил двух пешеходов и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с пятью машинами: ВАЗом, "Honda", "Renault", "Daewoo" и "Volkswagen".

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Один из пешеходов с открытой черепно-мозговой травмой в критическом состоянии доставлен в 17-ю Клиническую больницу в отделение политравмы.

В аварии пострадали еще четыре человека.