В Киеве произошло масштабное ДТП: водитель сбил двух пешеходов и столкнулся с пятью авто
03:31, 10 октября 2016Происшествия
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В воскресенье вечером, 9 октября, в Киеве произошло масштабное ДТП, в котором пострадали шесть человек и столкнулись шесть автомобилей.
dtp.kiev.ua
Об этом сообщает портал Dtp.kiev.ua.
Авария произошла на улице Васильковской. По предварительным данным, водитель "Volvo" на переходе сбил двух пешеходов и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с пятью машинами: ВАЗом, "Honda", "Renault", "Daewoo" и "Volkswagen".
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Один из пешеходов с открытой черепно-мозговой травмой в критическом состоянии доставлен в 17-ю Клиническую больницу в отделение политравмы.
В аварии пострадали еще четыре человека.
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