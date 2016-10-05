Суррогатный алкоголь унес жизни уже 51 человека
В Украине количество умерших от отравления фальсифицированным алкоголем возросло до 51 человека.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В частности, еще два человека умерли в Харьковской области.
Всего в стране по состоянию на утро 5 октября зарегистрирован 101 случай отравлений фальсифицированным алкоголем, проинформировали в Госпродпотребслужбе.
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Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.
Впоследствии смертельные случаи от отравления зафиксировали в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях. Прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя.
По состоянию на 4 октября количество умерших от отравления фальсифицированным алкоголем составляло 49 человек.