Харьковчанину дали 7 лет за убийство матери, "медленно" собиравшей документы для продажи дома

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Отмечается, что в сентябре 2014 года мужчина пришел домой навеселе и устроил скандал с мамой.

"Чтобы оплатить накопившиеся долги, он хотел продать дом, который им принадлежал. Женщина согласилась на продажу, но не успела собрать все необходимые для этого документы. Именно это и разозлило сына. Он схватил женщину и начал ее трясти, несколько раз ударил головой об стенку. Однако мужчина не остановился и еще несколько раз ударил маму кулаком в лицо", - сообщает прокуратура.

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Через неделю женщина скончалась в больнице.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть потерпевшего (ч.2 ст. 121 УК Украины).

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается время на его апелляционное обжалование.