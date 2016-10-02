Ядовитый алкоголь с Харьковщины оказался лишь частью "алкоцида", который забирает жизни украинцев (видео)

Жертв хоронят на Харьковщине, Луганщине, в Донецкой, Николаевской и Житомирской области. В погоне за дешевым алкоголем люди готовы покупать буквально высокотоксичный суррогат. Подробности выясняли журналисты ТСН.

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Правоохранители установили канал поступления на Харьковщину метанола для изготовления суррогатного алкоголя, в результате употребления которого скончались 38 человек.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. По данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, смертельные от отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы также в Донецкой, Луганской и Николаевской областях.

По состоянию на 30 сентября зарегистрировано 77 случаев отравлений. Правоохранители сначала задержали трех владельцев магазинов в трех районах Харьковской области, где продавался некачественный алкоголь. Их обвинили по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, что повлекло тяжкие последствия). 29 сентября прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя.