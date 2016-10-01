В деле о харьковском смертельном алкоголе всплыл "российский след"

Об этом первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан написал в Facebook.

«Канал поступления в Харьковскую область метилового спирта, который стал основным ингредиентом смертельного «коктейля», от которого уже умерли 38 человек, установлен. Он поставлялся с одного из предприятий Луганской области, которое находится в Северодонецке. Это предприятие, которое официально занимается в том числе и продажей метанола, ввозило указанную продукцию из Российской Федерации», - написал Билан.

Он отметил, что метанол - сильный яд, и купить его в свободной продаже невозможно.

«В этом случае должностное лицо Северодонецкого предприятия за наличные незаконно реализовывало метанол знакомому посреднику, который перепродал его непосредственном организатору изготовления суррогата, получая деньги на карточку», - добавил Билан.

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Всего незаконным способом посреднику этой сделки было продано более 5 тонн метанола, который затем доставили организатору производства суррогатного алкоголя.

«Посредник дал показания и во всем признался. По месту его жительства уже проведен обыск. А именно в этот момент идет обыск и на указанном предприятии», - сообщил Билан.

Также он напомнил, что организатор производства и двое его пособников вчера были арестованы судом на 60 суток без права внесения залога. Еще один пособник находится под домашним арестом.

Как сообщал УНИАН, первые смерти от отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

По данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, смертельные случаи от отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы также в Донецкой, Луганской и Николаевской областях. По состоянию на 30 сентября зарегистрировано 77 случаев отравлений, умерли 38 человек.

Правоохранители сначала задержали трех владельцев магазинов в трех районах Харьковской области, где продавался некачественный алкоголь. Их обвинили по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, повлекшее тяжкие последствия).

29 сентября прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя.