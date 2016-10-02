Масштабное ДТП на выезде из Киева: полиция установила личности трех погибших

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, по неизвестным причинам автомобиль выехал за пределы проезжей части дороги и столкнулся с электроопорой.

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От полученных травм все четверо мужчин, находившихся в автомобиле, погибли на месте. «Личности погибших установлены: все они 1992 года рождения, двое - киевляне, третий - уроженец Сумщины. Личность четвертого пострадавшего устанавливается», - говорится в сообщении.

Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, выясняют наличие записей с камер видеонаблюдения, где мог быть зафиксирован момент ДТП.

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь с 1 на 2 октября в результате ДТП в Святошинском районе столицы погибли четверо мужчин. СМИ писали, что по неустановленным причинам, очевидно, из-за превышения скорости водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль вылетел с дороги на обочину и врезался в электроопору. На момент оформления аварии, личности погибших не были установлены.