Масштабное ДТП на выезде из Киева: полиция установила личности трех погибших
Полиция установила личности трех погибших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы.
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, по неизвестным причинам автомобиль выехал за пределы проезжей части дороги и столкнулся с электроопорой.
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От полученных травм все четверо мужчин, находившихся в автомобиле, погибли на месте. «Личности погибших установлены: все они 1992 года рождения, двое - киевляне, третий - уроженец Сумщины. Личность четвертого пострадавшего устанавливается», - говорится в сообщении.
Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, выясняют наличие записей с камер видеонаблюдения, где мог быть зафиксирован момент ДТП.
Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь с 1 на 2 октября в результате ДТП в Святошинском районе столицы погибли четверо мужчин. СМИ писали, что по неустановленным причинам, очевидно, из-за превышения скорости водитель не справился с управлением, вследствие чего автомобиль вылетел с дороги на обочину и врезался в электроопору. На момент оформления аварии, личности погибших не были установлены.