На Сумщине налоговики изъяли почти тонну контрафактного алкоголя

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в Сумской области, по информации первого заместителя начальника ГУ ГФС в области Андрея Павлуша, в связи со случаями отравления некачественными алкогольными напитками рабочие группы по отработке рынке оборота алкогольных напитков и спирта работают в усиленном режиме.

Согласно сообщению, оперативники налоговой милиции установили, что для доставки незаконно изготовленных ликероводочных изделий злоумышленники использовали службу экспресс-доставки.

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В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а также незаконный сбыт таких товаров, что привело к отравлению людей или иным тяжких последствиям) УК Украины, под процессуальным руководством прокуратуры области работники ГФС 28 сентября провели обыск складского терминала компании - почтового перевозчика.

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«Во время обыска обнаружена почти тонна фальсифицированных водочных изделий, разлитых в 10-литровые ящики «beg-in-box» без акцизных марок, общей ориентировочной стоимостью более 100 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Всего в течение этого года работники налоговой милиции Сумской области изъяли из незаконного оборота более 10,6 тонны фальсифицированного алкоголя, а также более 72,5 тонн спирта для его изготовления.