Пограничники задержали дезертиров из непризнанного Приднестровья, которые направлялись в Одессу в поисках работы

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 28 сентября пограничники Подольского пограничного отряда задержали троих жителей Молдовы, которые нарушили границу Украины.

Информацию о неизвестных, которые продвигаются вглубь украинской территории, пограничники получили от представителя одного из общественных формирований.

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«В ходе проведения розыскных мероприятий пограничный наряд с помощью тепловизора «Фантом» обнаружил и задержал трех граждан без документов. Во время проведения фильтрационных мероприятий установлено, что задержанные - лица без гражданства», - сообщили в секторе. Двое из них являются рядовыми срочной службы непризнанной ПМР, которые самовольно покинули воинскую часть. По их словам, они двигались в Одессу в поисках работы.

В настоящее время задержанные находятся в специальном помещении пограничного подразделения. Проводятся соответствующие проверки.