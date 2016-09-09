Приднестровье начало подготовку присоединения к России (видео)

Как сообщает пресс-служба правительства непризнанной республики, в частности, был обсужден механизм исполнения указа президента Евгения Шевчука "О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года". В результате обсуждения была определена дорожная карта реализации данного указа.

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"На мой взгляд, необходимо сверять нашу законодательную базу с Российской Федерацией. Мы все оптимисты, мы не единожды говорили, что наша национальная идея – это признание и вхождение в состав Российской Федерации. Если мы говорим о том, что рано или поздно Россия будет нашим домом, то и жить мы должны по законам этого дома", - сказал премьер непризнанной республики Павел Прокудин.

Отмечается, что данным документом определено: "основополагающим направлением внутренней политики Приднестровской Молдавской Республики является приведение правовой системы Приднестровья в соответствие с федеральным законодательством Российской Федерации".

Так, президент непризнанного Приднестровья поручил представить план по приведению законодательства республики в соответствии с российским и сроки его реализации.

Приднестровье - сепаратистский регион Молдовы, фактически независимый от Кишинева с 1992 года. По законодательству Молдовы, территория на левобережье Днестра с населением около 50 тыс. человек имеет статус "автономного территориального образования с особым правовым статусом". В роли "миротворцев" в Приднестровье действуют российские войска.