ДТП в Волынской области: грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, есть пострадавшие

В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения, одного из них госпитализировали, говорится в сообщении ГУ НП в Волынской области.

Отмечается, что около 15 часов 35-летний житель Ривненской области, управляя грузовиком "Scania", допустил столкновение с пассажирским автобусом "Setra", который перевозил шахтеров и на остановке осуществлял высадку пассажиров. За рулем автобуса находился 54-летний житель Нововолынска.

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"В результате ДТП 9 пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Одна пассажирка, 64-летняя жительница Нововолынска, госпитализировали в отделение травматологии районной больницы. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом шейного позвонка", - говорится в сообщении полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.