В Киеве грузовик насмерть сбил сотрудника НБУ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам полицейского, водитель МАЗа спускался по проспекту Науки в направлении Московской площади, как вдруг его подрезал другой автомобиль.

Чтобы избежать столкновения, водитель повернул направо, в результате чего сбил пешехода, который в тот момент стоял на обочине проезжей части.

Читайте такжеНа Донетчине будут судить женщину-полицейского, которая пьяной насмерть задавила подругу в гараже (фото)

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как выяснилось, погибший 1963 года рождения работал инженером по безопасности в Национальном банке, отделение которого находилось неподалеку.

Также издание приводит фото тела потерпевшего.