В Киеве грузовик насмерть сбил сотрудника НБУ
12:42, 22 сентября 2016Происшествия
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На проспекте Науки в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
В Киеве грузовик задавил банковского инженера / espreso.tv
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам полицейского, водитель МАЗа спускался по проспекту Науки в направлении Московской площади, как вдруг его подрезал другой автомобиль.
Чтобы избежать столкновения, водитель повернул направо, в результате чего сбил пешехода, который в тот момент стоял на обочине проезжей части.
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От полученных травм мужчина скончался на месте.
Как выяснилось, погибший 1963 года рождения работал инженером по безопасности в Национальном банке, отделение которого находилось неподалеку.
Также издание приводит фото тела потерпевшего.
Грузовик задавил инженера НБУ / espreso.tv espreso.tv
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