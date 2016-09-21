Убийство директора Caparol в Украине: полиция рассказала о первых зацепках, нападавший был не один (видео)

Преступление произошло во вторник в 11:30 в селе Крушинка Васильковского района на Киевщине, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас известно, что 42-летний бизнесмен совершал ежедневную пробежку по привычному маршруту. Его уже ждали преступники. У полиции есть показания одного из соседей, который видел машину "Газель" возле места убийства. Автомобиль правоохранители уже нашли – он стоял оставленным.

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"Мы думаем, что это была группа лиц. Один из автомобилей найден, с ним работает следственно-оперативная группа", - сообщил представитель областной полиции Николай Жукович.

Сейчас делом занимаются правоохранители не только Киевской области, но и других подразделений МВД Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в с. Крушинка Васильковского района Киевской области неизвестные убили директора Caparol в Украине.

Убийство прокомментировал пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович. "Будем рассматривать все версии: чем он занимался, его бизнес-интересы, его жизнь, возможно, какие-то долги. Версий будет много", - отметил он.