Бежал, прихватив три полных магазина патронов: на Харьковщине пьяный дезертир расстрелял из АК-74 человека

Об этом сообщили в группе местной патрульной полиции в Facebook.

"18 сентября, около 22 часов, в Управление патрульной полиции в городе Харькове поступило сообщение о том, что 18 сентября 2016 с воинской части, расположенной по адресу поселок Проходы Дергачевского района Харьковской области пропал солдат, при себе имел оружие АК-74 и 3 магазина патронов. Также в сообщении говорилось о том, что пропавший во время бегства стрелял из вышеуказанного оружия, в результате чего 1 человек погиб и 1 солдат ранен", - говорится в сообщении.

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Патрульные полицейские совместно с сотрудниками Госпогранслужбы задержали беглеца.

"Как выяснилось, он находился в нетрезвом состоянии и имел ранение левой руки. На место происшествия правоохранители вызвали бригаду скорой медицинской помощи и Военную службу правопорядка. Дезертир в сопровождении полицейских госпитализирован в больницу", - рассказали в полиции.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября штаб АТО сообщил, что диверсионно-разведывательная группа боевиков атаковала позиции украинских военных в районе Станицы Луганской на Луганщине. В результате нападения погибли двое военнослужащих ВСУ, пятеро получили ранения, один пропал без вести. Позже стало известно, что огонь открыл вооруженный дезертир, его уже задержали.