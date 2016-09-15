В штабе АТО объяснили, почему молчали о расстреле украинских военных дезертиром

16:14, 15 сентября 2016
Война
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Об убийстве двоих служащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертиром в штабе АТО не говорили с целью объективного расследования причин гибели.

REUTERS

Об этом заявил спикер пресс-штаба АТО Иван Арефьев, передает 112 Украина.

По его словам, 12 сентября в штаб АТО поступила предварительная информация о фактах гибели и ранениях в рядах военнослужащих ВСУ, которые несут службу на линии разграничения в Станично-Луганском районе Луганской области.

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"Согласно полученным данным, произошла стрельба, вследствие чего силы АТО понесли потери. Учитывая то, что эти события произошли в прифронтовом районе, где неоднократно были замечены диверсионно-разведывательные группы российских оккупационных войск, было решено подробно проинформировать общественность об этом инциденте и подтвержденных потерях в рядах ВСУ (2 погибших, 5 раненых и один пропавший без вести военнослужащий)", - рассказал Арефьев. 

По его словам, после прибытия на место трагедии группа резерва начала опрашивать свидетелей и устанавливать шаг за шагом картину инцидента. Также украинские силовики приложили все усилия для оперативного установления местонахождения пропавшего военнослужащего ВСУ.

"С целью объективного расследования причин гибели наших воинов и эффективного поиска пропавшего без вести военнослужащего пресс-центр штаба АТО не комментировал этот инцидент в течение 13-14 сентября. Сейчас пропавший военнослужащий ВСУ находится в одном из отделений Национальной полиции, дает показания", - отметил спикер пресс-штаба АТО.

12 сентября штаб АТО сообщил, что диверсионно-разведывательная группа боевиков атаковала позиции украинских военных в районе Станицы Луганской на Луганщине. В результате нападения погибли двое военнослужащих ВСУ, пятеро получили ранения, один пропал без вести.

Позже стало известно, что огонь открыл вооруженный дезертир, его уже задержали.

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