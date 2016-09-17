На Киевщине дети задержали заключенного-беглеца

Как сегодня сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, дети начали следить за незнакомцем, который утром 15 сентября появился у них во дворе и вел себя подозрительно.

Когда дети увидели, что мужчина вышел из продуктового магазина, закрыл его на замок и с пакетами направился в сторону леса, то сразу позвали на помощь старших ребят, которые со скакалкой и ремнями догнали, самостоятельно задержали и удерживали злоумышленника до приезда полиции.

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Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия и задержавшие подозреваемого, обнаружили, что это 24-летний заключенный-беглец, житель Днепропетровской области, который находится в розыске.

В ходе следственно-оперативных действий полицейские установили, что задержанный, угрожая ножом продавщице, заклеил ей рот, связал ноги и руки клейкой лентой, ограбил магазин и пытался скрыться. Правоохранители изъяли у злоумышленника все вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.