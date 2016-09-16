В России БТР наехал на легковой автомобиль (фото, видео)

Видео с камеры наблюдения показал Altapress.ru.

Авария случилась на въезде в город: БТР не уступил дорогу движущейся по главной дороге Subaru.

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"Так как машина праворульная, водитель Subaru не пострадал: удар пришелся в левую сторону машины. Однако сидевшая на переднем пассажирском сидении мать водителя получила существенные травмы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина.