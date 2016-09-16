В России БТР наехал на легковой автомобиль (фото, видео)
16:59, 16 сентября 2016Происшествия
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В российском Бийске произошло ДТП с участием военного бронетранспортера и легкового автомобиля Subaru.
БТР устроил ДТП в России / vk.com/biysk_all
Видео с камеры наблюдения показал Altapress.ru.
Авария случилась на въезде в город: БТР не уступил дорогу движущейся по главной дороге Subaru.
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"Так как машина праворульная, водитель Subaru не пострадал: удар пришелся в левую сторону машины. Однако сидевшая на переднем пассажирском сидении мать водителя получила существенные травмы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина.
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