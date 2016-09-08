В Москве автомобиль помощника Путина попал в ДТП - СМИ (фото, видео)

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на собственные источники.

По словам источника издания в окружении чиновника, таксист на желтом минивене Ford выполнял разворот через две сплошные и столкнулся с BMW 7-ой серии помощника президента РФ, который ехал по разделительной полосе.

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"Никто не пострадал, претензий у сторон нет", — подчеркнул источник.

В настоящее время неизвестно, находился ли сам Сурков в автомобиле в момент ДТП.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина.

Отмечается, что водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с BMW. За рулем BMW находился водитель Путина.

Самого главы Кремля, как сообщили российские СМИ, в этот момент в машине не было.