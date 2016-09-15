В Киеве мужчина сумел сбежать от похитителей, которые требовали у него 10 тысяч долларов

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные насильно лишили его свободы и требовали деньги.

Заявитель рассказал следственно-оперативной группе, что возле подъезда дома к нему подошли четверо мужчин, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на него наручники, посадили в автомобиль и привезли к неизвестному помещению. По словам потерпевшего, ему на глаза одели черную повязку, несколько раз ударили, начали запугивать тюрьмой и требовать 10 тыс. долларов за освобождение.

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Когда мужчина сказал, что деньги есть дома, они все вместе приехали в его квартиру. Перехитрив своих обидчиков, потерпевший заперся в своей квартире и позвонил в полицию.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к преступлению.