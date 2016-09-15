Смерть 4 дорожников в Николаеве: задержанный был пьян после отдыха в клубе, но в BMW был не один

Об этом на месте происшествия сообщил начальник Управления патрульной полиции Николаева Максим Ахрамеев, передает «Преступности.нет».

По свидетельствам очевидцев, в машине было 2 или 3 человека. Все они после столкновения выбежали из автомобиля и убежали с места происшествия, даже не проверив, живы ли пострадавшие и не нужна ли им помощь. Полицию вызвал ехавший следом таксист.

Через некоторое время патрульные нашли и задержали одного из ехавших в автомобиле. Водитель он или пассажир, сейчас выясняется. Парень возрастом от 25 до 30 лет пытался скрыться от полиции по крышам гаражей, расположенных около старого железнодорожного вокзала на улице Шоссейной (Фрунзе).

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По его словам, он с компанией отдыхал в клубе «Шторм» на улице Садовой. В результате освидетельствования в его крови обнаружено 1,63 промилле алкоголя.

Сам задержанный признался, что он пьян, заявив, что он, когда выпьет, то все забывает.

Как отмечает издание, по всей видимости, он пытался скрыть следы преступления, сняв футболку и где-то выбросив ее, но на его теле остались следы краски и ушибы. На данный момент полиция разыскивает остальных пассажиров автомобиля.

Известно, что одному из погибших вчера исполнилось 35 лет.

Напомним, рано утром 15 сентября около пересечения проспекта Центрального (Ленина) и улицы Шоссейной (Фрунзе) в Николаеве автомобиль BMW сбил насмерть четверых работников, наносивших дорожную разметку.

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Водителю ВMW, который насмерть сбил четверых дорожников в Николаеве, грозит от 5 до 10 лет тюрьмы по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).