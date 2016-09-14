Пожар в электросети Подольско-Воскресенского моста ликвидирован – ГСЧС (видео)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС м. Киева, пожар был ликвидирован в 20:39 четырьмя единицами спецтехники и 20 пожарными.

В ведомстве отметили, что представители компании «Киевэнерго» прибыли по вызову на место происшествия через 50 минут, но потом выяснилось, что они не имеют отношения к этому объекту, поскольку он принадлежит «Киевгорстрою», и соответственно его энергетики должны предпринимать действия по обесточиванию сети или проверке, обесточены ли эти сети.

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В столичном ГСЧС подчеркнули, что из-за таких несогласований было потеряно время, поскольку рисковать жизнью и здоровьем пожарных не было смысла. После принятия соответствующих действий со стороны электриков возгорание, которое распространилось на площадь 15 кв. м, было ликвидировано в течение 4 минут. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве на недостроенном Подольско-Воскресенском мосту загорелись электрические кабели. Информация о возгорании поступила в столичное управление ГСЧС около 19:00. Сообщалось, что пожарные подразделения не могли приступить к тушению огня, поскольку электрические кабели находились под напряжением.