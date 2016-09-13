Житель Киева вызвал патрульного и избил его

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, в дежурную часть Деснянского района позвонил мужчина и сообщил о том, что возле квартиры дома на улице Маяковского он увидел якобы свой ранее украденный мопед.

По вызову направили наряд патрульной полиции. Когда правоохранители обратились к собственнику помещения с требованием предоставить объяснения и документы, подтверждающие право собственности на мототранспорт, в ответ услышали ругань, а впоследствии мужчина набросился на них с кулаками.

Читайте такжеВ центре Киева автомобиль патрульной полиции врезался в такси: 4 госпитализированных (фото)"Все попытки успокоить хулигана не дали положительного результата, поэтому патрульные вынуждены были применить слезоточивый газ и наручники. После инцидента инспектор полиции обратился в травмпункт с подозрением на перелом руки", - сказано в сообщении.

Следователями Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также наличие документов, которые подтвердят, кто в действительности является владельцем мототранспорта.